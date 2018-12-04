ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski başkan George Herbert Walker Bush için Kongre’de düzenlenen anma törenine katılarak Bush ailesine başsağlığı diledi.

94 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin 41. başkanı George H. W. Bush için Kongre’de düzenlenen törene, Başkan Yardımcısı Pence katıldı. Pence, Bush ailesine başsağlığı diledi ve “Bu özel insanı ulusumuzla ve dünyamızla paylaştığınız için size teşekkür ederim.” dedi.

Kongre’de düzenlenen anma törenine, ABD Anayasa Mahkemesinden de yargıçlar katıldı. Törende ayrıca, çok sayıda senatör konuşma yaparak Bush ailesine başsağlığı diledi.

Anma töreni kapsamında Bush’un naaşının çarşamba gününe kadar Kongre’de tutulması planlanıyor.

Bir süredir tedavi gören Bush, Teksas eyaletinin Houston kentinde hayatını kaybetmişti. 1989-1993 yılları arasında Beyaz Saray'da bulunan Bush, özellikle Sovyetler Birliği döneminin sonunda görev yapan ABD Başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

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