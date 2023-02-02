"ABD Kongresinde toksik bir ortam var"

Türkiye'ye F-16 satışı konusu ABD ile uzun süredir çözüm bekleyen önemli bir başlık. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ise son günlerde yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalar dolayısıyla gündemini koruyor. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar Biden yönetimi ile ABD Kongresinin bu iki konuya olan farklı yaklaşımlarını haberturk.com için değerlendirdi.

"ABD KONGRESİNDE TOKSİK BİR ORTAM VAR"

ABD'de Biden yönetiminin çok net bir şekilde F-16 meselesi ile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecini birbirinden bağımsız değerlendirdiğini ifade eden Çınar "Ancak ABD Kongresinde bazı üyeler 'Türkiye Finlandiya ve İsveç'e itiraz ederse F-16 satışını kabul etmeyeceğiz' açıklamaları yapıyor. ABD Kongresinde bu konuda toksik bir ortam var" dedi. Bu bağlamda gelecek hafta TBMM'den bir vekil grubunun görüşmeler yapmak üzere Washington D.C.'ye gideceğini belirten Ali Çınar "Türkiye'den gelen Finlandiya'ya olumlu İsveç'e mesafeli yaklaşan açıklamalar karşısında ABD yönetiminin de tavrı açık. Biden yönetimi iki ülkenin birlikte NATO'ya üye olmasını istiyor. Açıkçası bu konuda çok sıkıntılı bir süreç var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ZİYARET

Finlandiya ve İsveç meselesinin Türk-Amerikan ilişkilerinde çok ciddi bir krize yol açmayacağını söyleyen Çınar "Ancak bu konunun ABD Kongresinde Türkiye'nin önüne konulacak ilk iki maddeden biri olacağı çok açık. Çünkü Rusya'ya mesaj olarak bu iki ülkenin NATO'ya girmesini en çok isteyen ülke ABD" dedi. ABD Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve Mali İstihbarat’tan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson'ın Ankara'da olduğunu belirten Ali Çınar bu ziyaretin önemli olduğunu ifade ederek "Nelson resmi yetkililer ve iş dünyasıyla bir araya gelecek. Masada DAEŞ'e yönelik ortak yaptırımların devam etmesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar var. ABD çok net şekilde Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye aracılığıyla delinmesini istemiyor" şeklinde konuştu.

DURGUNLUK TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Amerikan Merkez Bankası FED 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin yankılarını da değerlendiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "FED Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı sonrası karar piyasalar tarafından olumlu karşılandı" dedi. Çınar "Powell 'daha yapacak çok işimiz var' dedi ve faiz artışına devam edileceği sinyalini verdi. Evet enflasyonda bir düşüş eğilimi var ama başta Ukrayna savaşı olmak üzere küresel etkiler ve iç-dış faktörler de var. Dolayısıyla durgunluk tartışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.