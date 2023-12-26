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        Haberler Ekonomi Emlak ABD konut fiyatlarında rekor sürdü - Emlak Haberleri

        ABD konut fiyatlarında rekor sürdü

        ABD'de konut fiyatları 9. ayda da yükselerek rekorlarını sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 17:34 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:34
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        ABD konut fiyatlarında rekor sürdü
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        ABD'de konut fiyatları yüksek mortgage faizlerine rağmen 9 ay üst üste yükselişini sürdürdü.

        ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks S&P CoreLogic Case-Shiller, aylık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 0,6 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 3,9'dan 4,9'a yükseldi. Bu, 2023'ün en büyük yıllık artışı olarak kayda geçti.

        S&P Dow Jones Indices Emtia Müdürü Brian Luke "Konut fiyatları Ekim'de en büyük yıllık artışı kaydetti. Fiyat artışlarının ülke genelinde olduğunu görüyoruz. 20 kentin 19'unda artışlar var" diye konuştu.

        Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent yüzde 8,1 ile Detroit oldu.

        Gelecek aylarda konut fiyatlarının düşebileceği belirtiliyor. Mortgage faizleri yüzde 7'nin altına düşerken Fed'in enflasyonu düşürme çabalarının sonuna geldiği beklentisiyle birçok ekonomist faizlerin daha da düşmesini bekliyor.

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