ABD, Kovid-19 salgınının gölgesinde

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William&Mary Hukuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rebecca Green, New York Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. James Gardner, Virginia Üniversitesi Politika Merkezi Uzmanı Kyle Kondik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD başkanlık seçimlerine olası etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Green, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin ABD tarihinde daha önce örneği olmayan bir seçim olacağını belirtti.

Kapı kapı gezerek kampanya yapılamayacağı gibi başkan adaylarının etkinliklere katılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Green, posta yoluyla oy kullanacak seçmen sayısında patlama yaşanmasının çok olası olduğunu söyledi.

Green, "Seçim yaklaşırken eğer vaka sayısında olağan dışı bir artış olursa bizzat oy kullanmak zorlaşacağı için bazı eyaletlerde veya bölgelerde sıkıntı yaşanması mümkün. Wisconsin'da gerçekleşen ön seçimde ortaya çıkan kötü tablonun tekrar yaşanmaması için eyaletler beklenmedik durumlara karşı planlamasını yapıyor." ifadesini kullandı.

Posta yoluyla oy kullanmanın seçimin meşruiyetini gölgeleyeceği tartışmalarına katılmadığını aktaran Green, şöyle devam etti:

"ABD'de oy kullanmayı kolaylaştırmak isteyenlerle, oy kullanmanın basitleştirilmesinin hile ihtimalini artıracağını düşünenler arasında uzun zamandır süren bir ihtilaf var. Şimdi görünen o ki çok daha fazla ABD vatandaşı oyunu posta yoluyla kullanacak. İnsanlar bu durumun şaibeye yol açacağına ve sonucun meşruiyetine etki edeceğine dair endişelerini dile getirdi. Bazı eyaletler, posta yoluyla seçimi yıllardır uyguluyor ve çok düşük oranda hileli oy söz konusu. Posta yoluyla seçim yapmanın şaibeyi artırması için bir sebep yok. Ayrıca eyaletler, usulsüzlüklerin önüne geçmek için gerekli önlemleri alıyor. Net olan tek husus, posta yoluyla seçimin sonuçları geciktireceğidir."

- "Postayla oy kullanmanın her yerde kabul edilmesi gerekir"

New York Eyalet Üniversitesi Öğretim Üyesi Gardner, Kovid-19 salgınının seçim üzerindeki en belirgin etkisinin seçime düşük katılım olacağını söyledi.

Konuya ilişkin bazı riskli durumlar bulunduğunu belirten Gardner, katılımın çok düşük kalması halinde seçimin meşruiyetinin sorgulanacağını, vatandaşların seçime katılımın düşük olacağına dair kanaat getirmesi veya hükümetin bu durumu idare edecek önlemleri alamaması halinde özellikle Demokratlar arasında seçimle alakalı endişelerin oluşabileceğini dile getirdi.

Gardner, geçmişte seçmenin tavrı düşünüldüğünde kamu nezdinde ciddi bir meşruiyet sorgulamasının ortaya çıkabileceğini ifade ederek, bu durumun Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde Trump seçmenleri arasında da yaşanmasının mümkün olduğunu kaydetti.

Seçimi kazanması halinde Trump'ın sağlık sistemini düzeltecek bir pozisyon almasını beklemediğini aktaran Gardner, buna ek olarak Trump'ın halkın sağlığı veya refahı için de endişe duymadığını söyledi.

Gardner, seçimin erteleneceğini düşünmediğinin altını çizerek, seçim tarihinin federal kanunlarla belirlendiğini ve Kongrenin bu tarihi değiştirmeyeceğini dile getirdi.

"Salgının çözümü, seçim tarihini değiştirmek değil metodunu değiştirmektir." diyen Gardner, postayla oy kullanmanın her yerde kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Gardner, "Seçim, hangi usulle yapılacak olursa olsun Trump destekçileri, seçimin meşruiyetini tartışmaya açmaya hazır." değerlendirmesinde bulundu.

James Gardner, posta yoluyla yapıldığında seçim süreci şeffaf olmayacağı için daha büyük sorun çıkabileceğini kaydetti.

- "Federal hükümet ve eyaletlerin birlikte çalışması önem arz ediyor"

Virginia Üniversitesi Politika Merkezi Uzmanı Kondik, Kovid-19'un ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin kampanya döneminin baskın unsuru olacağını belirtti.

Donald Trump'ın "ekonominin güçlü olduğu" fikri üzerinde hareket ettiği düşünüldüğünde ekonominin zayıf tarafının Trump'ın kampanyasına zarar verebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Kondik, "Seçimin meşruiyetine yönelik olarak kasımda salgının seyrine göre normalden daha fazla sorun söz konusu olabilir. Bu sebeple federal hükümet ve eyaletlerin sorunsuz bir seçim süreci geçirmek için beraber çalışması önem arz ediyor." diye konuştu.

- Trump'ın Tulsa ve Phoenix’teki mitingleri

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgını döneminde ilk mitingini 20 Haziran'da Oklahoma eyaletine bağlı Tulsa şehrinde çok düşük katılımla gerçekleştirmişti. Bu mitingin, kentteki vaka sayılarının artışında rol oynadığı iddia edilmişti.

Trump, Kovid-19 dönemindeki ikinci mitingini ise Arizona eyaletine bağlı Phoenix’te 23 Haziran’da yapmış, öğrencilere ve gençlere hitap etmişti.

Demokrat başkan adayı Joe Biden ise salgın sürecinde miting düzenlemeyeceğini duyurmuştu.