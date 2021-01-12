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Başkan Donald Trump'ın görevden ayrılmasına dokuz gün kala, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'nın ABD kaçaklarının yanı sıra Kolombiyalı isyancı liderleri barındırarak "uluslararası terörizm eylemlerine defalarca destek sağlama" nedeniyle kara listeye alındığını söyledi.

Pompeo ayrıca, Küba'nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya güvenlik desteğinin, Maduro'nun "uluslararası teröristlerin Venezuela içinde yaşaması ve gelişmesi için müsamahakar bir ortam" yaratmasına izin verdiğini söyledi.

Pompeo yaptığı açıklamada, "Bu eylemle, Küba hükümetini bir kez daha sorumlu tutacağız ve net bir mesaj vereceğiz: Castro rejimi, uluslararası terörizme ve ABD adaletini altüst etmeye yönelik çalışmalara son vermelidir" dedi.

Demokrat Partili eski Başkan Barack Obama 2015'te Küba'yı resmi olarak terör listesinden çıkarmış ve diplomatik bağları yeniden kurma yolunda önemli bir adım atmıştı.

Bloomberg'in ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yeni başkan, Trump yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını ve yaptırımlarını geri çevirmeyi planlıyor.

Biden, seçim sürecinde de ABD'nin yeni bir Küba politikasına ihtiyaç duyduğu açıklaması yapmıştı.