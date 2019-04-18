ABD Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump yönetiminin Küba üzerindeki baskıyı artırmak üzere attığı son adımı basın toplantısıyla açıkladı.
Pompeo, Küba'da 1959 yılında yapılan devrimin ardından ülkedeki Amerikalıların elinden alınan mal varlıklarını işleten yabancı firmaların dava edilmesinin önündeki yasağın 2 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını bildirdi.
Milyarlarca dolarlık tazminatlar gündeme gelebilir
Yasağın kaldırılmasıyla Küba'da o dönemde ABD'lilerin elindeki mal varlıklarını alıp işleten çoğu Avrupalı çok sayıda yabancı firmaya karşı onlarca dava açılabileceği ve milyarlarca dolarlık tazminatların gündeme gelebileceği bildirildi.
ABD yönetiminin bu kararla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermekle suçladığı Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı amaçladığı kaydediliyor.
AB'DEN TEPKİ
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin Küba politikasında değişiklik yaparak ülkede iş yapan yabancılara ABD'de dava açılmasını sağlayacak Helms-Burton Yasası'nı yürürlüğe koyma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Kararın, AB-ABD arasında 1997 ve 1998 yılında yapılan anlaşmalardaki taahhütlerin ihlali olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Avrupa Birliği, Küba ile ilgili uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı ve sınır ötesi tedbirlerin uygulanmasına şiddetle karşı çıkıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, AB'nin meşru çıkarlarını korumak için Dünya Ticaret Örgütü'ndeki (DTÖ) haklarını kullanacağı ve Küba ile ilgili ABD cezalarını uygulayan herhangi bir mahkeme kararını tanımayan "AB engelleme yasasının" yürürlüğe sokulması gibi seçeneklerin değerlendireceği belirtildi.
AB engelleme yasasının, ABD'de Küba ile ilgili mahkemeye verilen Avrupa şirketlerinin uğradıkları zararların AB mahkemelerinde telafisini sağlayacağı ifade edildi.
ABD Kongresi'nde 1996'da kabul edilen Helms-Burton yasası, Amerikalılara Fidel Castro'nun yönetimi devralmasının ardından el konularak millileştirilen ve çoğu Avrupalı şirketler tarafından işletilen işletmeler için dava açabilmelerine olanak sağlıyordu ancak dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'dan bu yana başkanlar Küba ile gelecekte varılabilecek olası uzlaşmaya engel teşkil edeceği gerekçesiyle bu kanunu uygulamaya koymuyordu.
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