ABD, Kuzey Kore askerlerinin yerini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington D.C.'de resmi ziyaret için bulunan Güney Koreli mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Blinken, ABD'nin halihazırda Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "En son bilgiler, bu Kuzey Kore güçlerinden 8 bininin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor." diye konuştu.

Blinken, bu birliklerin, Ukrayna güçlerine karşı çatışmaya girdiğini henüz görmediklerini ancak gelecek günlerde bunun olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Savunma Bakanı Austin de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini topçuluk ve siper temizleme dahil temel piyade operasyonları üzerine eğittiği yönünde değerlendirmeleri olduğunu aktararak, "Tüm bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tercih ettiği savaşta bu yabancı güçleri ön cephe operasyonlarında kullanmayı amaçladığını güçlü şekilde gösteriyor." dedi.

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"KENDİLERİNİ MEŞRU ASKERİ HEDEF HALİNE GETİRECEK"

Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine Rus üniforması ve ekipmanları da sağladığını kaydeden Austin, "Eğer Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'ya karşı muharebe veya cephede destek operasyonlarına girerse kendilerini meşru askeri hedef haline getirecektir." diye konuştu.