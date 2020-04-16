ABD'li Bakan Pompeo'dan Çin Dışişleri Komisyonu Başkanı Jiechi'ye Kovid-19 konusunda

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Jiechi ile arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Pompeo'nun, Çin'den ABD'ye yollanan tıbbi malzeme için teşekkür ettiği belirtildi. Pompeo'nun ABD'deki kritik talebi karşılamak adına tıbbi malzeme ihracatının kolaylaştırılmasına vurgu yaptığı kaydedildi.

"Bakan Pompeo Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek ve gelecekteki salgınları önlemek için tam şeffaflık ve bilgi paylaşımına ihtiyaç olduğunu vurguladı." ifadesine yer verilen açıklamada, tarafların salgının sona ermesi ve küresel sağlık ve refahın yeniden sağlanması konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.