Fury ve Wilder, dev mücadele öncesi gazetecilerin karşısına çıkarken söz dalaşıyla başlayan basın toplantısında gergin anlar yaşanmıştı.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da yapılan ağır sıklet unvan maçında, 39'u nakavtla olmak üzere kariyerindeki 40 karşılaşmayı da kazanan 33 yaşındaki Wilder ile 27 müsabakasından da galip ayrılan 30 yaşındaki Fury karşılaştı.
Wilder'ın 9 ve 12. rauntta yıkmayı başardığı Fury, müsabakanın büyük bölümünde daha atak olan taraftı. Hakemlerin 114-112 (Fury), 115-111 (Wilder) ve 113-113 puanlarını verdiği maç, berabere bitti.
Bu sonuçla Wilder, WBC ağır sıklet kemerini korudu. Dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün (WBA, WBO, IBF) ağır sıklet kemerlerini, Büyük Britanyalı Anthony Joshua elinde tutuyor.
BASIN TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKMIŞTI
Karşılaşmanın yapılacağı ABD'nin Los Angeles kentinde gazetecilerin karşısına çıkan Wilder ve Fury'nin iddialı açıklamalarda bulunduğu basın toplantısı, gergin geçmişti.
Kariyerinin en büyük maçına çıkacağını belirten 30 yaşındaki Fury şunları söylemişti:
"Bu sözlerimi bir kenara yazın, onu nakavt edeceğim. Wilder sert bir adam değil, sadece rol yapıyor"
"Antrenman ve hazırlık sürecini sakatlık olmadan atlattım. Şu ana kadar her şey harika gitti. Maçta stratejimi ringe yansıtarak kazanacağım"
Beklediği anın geldiğini vurgulayan 33 yaşındaki Wilder ise şöyle konuşmuştu:
"Şimdi benim zamanım. Fury'nin devri, Klitschko'yu yendiğinde kapandı. Sabırla bekledim ve benim zamanım geldi. Tyson Fury'yi nakavt edeceğim"
"Gerçek bir boksör olmadığımı söylüyorlar. Aynı şeyi Bermane Stiverne'i yendiğimde de söylemişlerdi. Fury'yi yeneceğim ve kimin daha iyi olduğunu herkese göstereceğim"
İki boksör, basın toplantısının ardından her unvan maçı öncesinde olduğu gibi ayağa kalkıp karşılıklı durarak birbirlerine meydan okumuştu.
Bir süre tartışan Wilder ve Fury'nin ekibindekilerin de tartışmaya dahil olmasıyla iki boksörün buluşması gergin bir şekilde tamamlanmıştı.
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