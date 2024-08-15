ABD'li gıda devi rakibini 36 milyar dolara satın alıyor

Amerikan gıda devlerinden Mars, rakibi Kellanova'yı hisse başına 83,50 dolar nakit karşılığında satın almak için net borç dahil toplam 36 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Kellanova'nın Mars Snacking'in bir parçası olacağı ve bunun da Mars'ın dünya genelinde daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlayacağı aktarıldı.

Anlaşmanın Kellanova Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandığı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin Kellanova'nın hissedarları ile düzenleyicilerin de onayına tabi olduğu ve işlemlerin 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.