ABD'li Orgeneral: Türkiye'ye F-35 satışı S-400 planından vazgeçene kadar askıya alınsın

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ABD'li Orgeneral Curtis Scaparrotti, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının Rusya'dan S-400 füzeleri alma planından vazgeçmediği sürece satılmaması gerektiğini söyledi.
NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Scaparrotti, "Washington Rus yapımı sistemleri kullanan müttefiklerle çalışmamalı ve onlarla F 35 uçurmamalı. Özellikle de en ileri teknolojik kapasiteye sahip olan Rus hava savunma sistemlerini satın alanlarla..." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta S-400 alımından geri adım atmayacaklarını açıklamıştı.
Erdoğan, "Kusura bakmayın, biz bu anlaşmaları yaptık, bitti bu iş" diye konuşmuştu.
Ankara'da Patriot ve S-400 görüşmeleri
Öte yandan Ankara'da geçtiğimiz günlerde Patriot ve S-400 konusundaki diplomasi trafiği arttı.
Pazar günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400'den vazgeçmeyeceklerini, ABD ile Patriot füzeleri için müzakerelerin ise başladığını söyledi.
ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer Türkiye'ye geldi.
İkilinin Ankara'daki temaslarında bu iki konu ele alındı. Müzakerelerde hangi noktaya gelindiği ise bilinmiyor.
Rusya ile Türkiye, Aralık 2017'de S-400 füze savunma sistemi satışı için anlaşma imzalamıştı.
S-400 füzelerinin bu yılın sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.
Ancak başta ABD olmak üzere bazı NATO ülkeleri Türkiye'ye tepkili.
Aralık ayında ise ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Türkiye'ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sisteminin satışını onaylamıştı.
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