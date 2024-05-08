ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan 'Filistin' tepkisi
ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin; "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; Çölde ya da evinizde ölün" ifadelerini kullandı
Ünlü aktör Mark Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.
Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Mark Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları toplama kamplarına gönderildiğini kaydetti.
Mark Ruffalo; "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'" ifadesini kullandı.
İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.