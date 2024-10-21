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        Haberler Dünyadan ABD'li rapçi Diddy hakkında 5 yeni dava açıldı

        ABD'li rapçi Diddy hakkında 5 yeni dava açıldı

        ABD'li yapımcı ve rapçi Sean John Combs, bilinen lakaplarıyla 'Diddy' ve 'Puff Daddy' hakkında cinsel istismar ve tecavüz iddialarına ilişkin 5 yeni dava daha açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 11:28
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        NBC News'ün eriştiği dava belgelerine göre, Sean John Combs'a yönelik cinsel saldırı ve istismar iddialarını temsil eden avukat Tony Buzbee, ünlü rapçiye karşı 5 yeni dava açtı. Buzbee'nin açtığı davaların dosyalarında 2'si erkek, 3'ü kadın 5 kişinin 2000 - 2022 döneminde Combs tarafından cinsel istismar ve tecavüze uğradığı ifade edildi.

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        Dosyalarda Sean John Combs'un 4 kişiye uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu veya tecavüz ettiği ileri sürülerek, bu kişilerden birinin o dönemde 13 yaşında olduğu belirtildi.

        Avukat Tony Buzbee, toplam 7 dava açmayı planladığını, her hafta Sean John Combs'a dava açacaklarını kaydetti.

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        Avukat Tony Buzbee, Sean John Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını öne süren, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve bunlardan yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı. Daha sonra Combs hakkında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.

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        NELER OLMUŞTU?

        ABD'li rapçi, 'seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme' suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

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        Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Sean John Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Offs' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

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        Sean John Combs'un mağdurlara 'nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma' gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda 'uyuşturucu maddelerin' ele geçirildiği bildirilmişti.

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        İddianamede Sean John Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. ABD'li yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

        Fotoğraflar: İHA, AA, Shutterstock

        #Sean john Combs
        #Puff Daddy
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