ABD'li rapçi Tupac'ın 1996'da öldürülmesine ilişkin 1 gözaltı
ABD'de 60 yaşındaki Duane Keith Davis'in, rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığı duyuruldu
ABD'de Clark County Bölge Başsavcı Yardımcısı Marc DiGiacomo, Davis'in cinayet işlemekle suçladığını duyurdu.
DiGiacomo, gözaltına alınan Davis'i, 1996'da 25 yaşındayken öldürülen Shakur'un "ölüm emrini veren" kişi, "sahadaki, olay yerindeki lider" olarak tanımladı.
AA'nın haberine göre, Clark County Şerifi Kevin McMahill, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Tupac Shakur'un ailesi 27 yıldır adalet bekliyor." dedi. Clark County Bölge Yargıcı Jerry Wiese Davis'in kefaletle serbest bırakılmasını reddetti.
Temmuzda Las Vegas polisinin Davis'in evine baskın düzenlediği aktarıldı.
Shakur, 1996’da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken dört el ateş açılmasından bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.
Davis, 2019'da "Compton Street Legend" adlı anı kitabında ateş açılan aracın ön yolcu koltuğunda oturduğunu ve cinayette kullanılan silahı arka koltuğa koyduğunu, ateşin de buradan açıldığını yazmıştı.
*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.