Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları ABD'li Ryan Crouser altın madalya kazandı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        ABD'li Ryan Crouser altın madalya kazandı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın erkekler gülle atma mücadelesinde ABD'li Ryan Crouser altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:53 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD, gülle atmada altın madalyayı aldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'li Ryan Crouser, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın erkekler gülle atma mücadelesinde altın madalyaya ulaştı.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler gülle atma finalleri yapıldı.

        Dünya ve olimpiyat rekortmeni ABD'li Ryan Crouser 22.90'lık derecesiyle altın madalyaya uzandı.

        Bir diğer ABD'li Joe Kovacs 22.15'le gümüş, Jamaikalı Rajindra Campbell 22.15'le bronz madalya elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        İran'dan Haniye mesajı: En şiddetli cevap verilecek
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Ekrem İmamoğlu'ndan belediye borçları açıklaması
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!