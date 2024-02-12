ABD'li seçmenlerin yüzde 86'sı, Biden'ı ikinci dönem başkanlık için "çok yaşlı" buluyor

ABD'de yapılan en son anket, seçmenlerin 5'te 4'ünden fazlası Başkan Joe Biden'ı bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu yönünde görüş bildirdi.

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ABC News/Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.

9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin yüzde 59'u, Biden'la eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf Haberi Görüntüle Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.