Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'li seçmenlerin yüzde 86'sı, Biden'ı ikinci dönem başkanlık için "çok yaşlı" buluyor

        ABD'li seçmenlerin yüzde 86'sı, Biden'ı ikinci dönem başkanlık için "çok yaşlı" buluyor

        Son günlerde yaptığı gaflarla ve hafızasının durumuyla gündeme gelen 81 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ı, ülkesindeki seçmenlerin yüzde 86'sı yeniden başkanlık için "çok yaşlı" buluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:00 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li seçmenler Biden'ı "çok yaşlı" buluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de yapılan en son anket, seçmenlerin 5'te 4'ünden fazlası Başkan Joe Biden'ı bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğu yönünde görüş bildirdi.

        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi"
        Biden rapora tepki gösterdi: "Hafızam gayet iyi" Haberi Görüntüle

        ABC News/Ipsos tarafından yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söyledi.

        9-10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin yüzde 59'u, Biden'la eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi.

        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf
        ABD Başkanı Biden'dan yeni gaf Haberi Görüntüle

        Anket sorularını cevaplayanların yüzde 27'si ise yalnızca Biden'ı bir dört yıl daha başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için yüzde 91'e, Trump için yüzde 71'e çıktı.

        REKLAM

        Aynı ankete göre, ABD'li seçmenlerin çoğu (yüzde 44'e - 26) Trump'ın Biden'a göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor.

        Ayrıca, giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha çok Trump'a güveniyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #joe biden

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Çocuk koğuşundaki istismarda 2 sıcak gelişme!
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!
        Maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu hayatını kaybetti!
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Kadıköy'de büyük kayıp!
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak
        Lodos ve sağanak yağmur etkili olacak
        Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi!
        Afrika Kupası'nda şampiyon Fildişi!
        Almanya: 5 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız
        Almanya: 5 yıl içinde savaşa hazır olmalıyız
        Rojvelat Kızmaz'dan haber alınamıyor
        Rojvelat Kızmaz'dan haber alınamıyor
        Barıştılar
        Barıştılar
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        NATO'dan Trump'ın sözlerine sert yanıt
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"