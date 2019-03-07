ABD'li senatör: Ordudayken üst düzey bir subayın tecavüzüne uğradım

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ABD'nin Arizona Eyaleti'nin Cumhuriyetçi Senatörü Martha McSally, ordudaki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını açıkladı.
ABD Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın savaş pilotu unvanına sahip Senatör Martha McSally, söz konusu açıklamayı Senato'da ordudaki cinsel saldırılara ilişkin bir oturum sırasında yaptı.
Senatör Martha McSally, "Pek çok cesur tecavüz mağdurunun aksine ben cinsel saldırıyı bildirmedim. Pek çok kadın ve erkek gibi, sisteme güvensizlik yaşıyordum. Kendimi suçladım. Utanç duyuyordum ve kafa karışıklığı yaşıyordum. Güçlü olduğumu sanardım ama güçsüz hissettim" ifadesini kullandı.
Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesi'ndeki oturumda, yıllarca sessiz kaldığını söyleyen McSally, "Ancak kariyerimin ilerleyen aşamalarında ordu skandallarla boğuşurken, tamamen yetersiz tepkiler verdiğinde, bazılarının bilmesine izin vermem gerektiğini hissettim. Ben de hayatta kalanlardandım" dedi.
52 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör, o süreçte yaşadıklarını paylaşma girişimlerinin yetkililer tarafından ele alınma biçiminin kendisini çok korkuttuğunu ve neredeyse Hava Kuvvetleri'nden 18 yıllık hizmetine rağmen ayrılma noktasına getirdiğini anlattı.
Senatör, "Birçok kurban gibi ben de sistem bana yeniden tecavüz ediyormuş gibi hissettim" diye konuştu.
McSally, 26 yıl hava kuvvetlerinde çalıştıktan sonra albay rütbesiyle 2010 yılında emekli olmuştu.
Komitedeki en üst düzey Demokrat Senatör Kristen Gillibrand, bu açıklamadan derinden etkilendiğini söyledi.
McSally, daha önce de orduda cinsel tacize uğradığını söylemişti.
Geçen yıl Senato için yarıştığı sırada Wall Street Journal gazetesine lisede atletizm koçunun onunla cinsel ilişkiye girmesi için kendisine baskı uyguladığını da belirtmişti.
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