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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için tasarı sundu | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının durdurulması için tasarı sundu

        ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e silah ihracatının durdurulması yönünde tasarıyı Senato'ya sundu. Sanders, "Netanyahu'nun radikal hükümetine daha fazla silah gönderilmesi kabul edilemez." dedi ve "ABD silahlarının, Gazze'deki çok sayıda sivilin ölümünden sorumlu olduğunu" belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:34 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:34
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        Sanders'tan İsrail'e silah satışı durdurulsun çağrısı
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        ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İsrail'e kısa süre önce onay verdiği 20 milyar dolarlık silah satışının engellenmesi için bu ülkeye silah satışının durdurulmasını öngören tasarıyı Senato'ya sunduğunu açıkladı.

        ABD'li bağımsız Senatör Sanders, İsrail'e silah ihracatının durdurulması yönünde sunduğu tasarıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Sanders, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun radikal hükümetine daha fazla silah gönderilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

        İsrail'e silah ihracatının 1961 tarihli Yabancı Destek Yasası'nı ve Silah İhracat Kontrol Yasası'nı ihlal ettiğine dikkati çeken Sanders, bu silahların uluslararası hukuka ve ABD hukukuna aykırı olduğunu gösteren birçok belge bulunduğunu kaydetti.

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        ABD'nin, "bu vahşetteki suç ortaklığına son vermesi gerektiğini" vurgulayan Sanders, "ABD silahlarının, Gazze'deki çok sayıda sivilin ölümünden sorumlu olduğunu" belirtti.

        Sanders'ın açıklamasında, tasarının, kasımda toplanacak Senato'da oylanacağı aktarıldı.

        İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışı

        İsrail'e koşulsuz destek vermekle eleştirilen ABD yönetimi, ağustos ortasında yaptığı duyuruyla, bu ülkeye 5 ayrı pakette toplam 20 milyar dolarlık silah satışına onay vermişti.

        Toplam değeri 18,9 milyar doları bulan 50 adet F-15IA ve 25 adet F-15I savaş uçağı ile bunların ilgili mühimmatları, tüm satışın içindeki en büyük payı oluşturuyordu.

        Öte yandan 30 adet orta menzilli havadan havaya füze sistemi (AMRAAM) ile 32 binden fazla tank mermisi ve diğer ilgili ekipmanlar da diğer paketlerde yer almış, bunlara ilaveten 50 binden fazla top mermisi ile ilgili ekipmanların satışına da ayrı bir paket olarak onay verilmişti.

        Toplam satış değeri 20,3 milyar doları bulan paket, Gazze'de ateşkes sürecinin belirsizliğini koruduğu ve bölgede gerginliğin yükseldiği bir dönemde onaylanmıştı.

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        #ABD
        #israil
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