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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi | Dış Haberler

        ABD'li Senatör Sanders, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi

        ABD'li Senatör Sanders, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze konusunda neyden bahsettiğini anlamak gerçekten imkansız. Bu anlaşılmaz bir şey." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 10:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 10:49
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        "Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planı anlaşılmaz"
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        ABD'li Senatör Bernie Sanders, Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planının "anlaşılmaz" olduğunu bildirdi.

        Sanders, sosyal medya platformu Instagram hesabından Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin yaptığı konuşmayı paylaştı.

        Konuşmasında Sanders, "Trump'ın Gazze konusunda neyden bahsettiğini anlamak gerçekten imkansız. Bu anlaşılmaz bir şey." dedi.

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        Sanders, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze halkının inanılmaz derecede acı çektiğini hatırlattı.

        Gazze'de neredeyse tüm konutların yıkıldığını anımsatan Sanders, "Sağlık sistemi, eğitim sistemi yok edildi. Ve şimdi tüm bunlara karşılık Donald Trump'ın söylediği şey, 'Bu 2,2 milyon insanı Gazze'den çıkaracağız ve Fransız Rivierası gibi gerçekten güzel bir şey inşa edeceğiz, böylece milyarderler gelip güzel manzaranın tadını çıkarabilecekler.'" diye konuştu.

        TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" PLANI

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

        Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

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