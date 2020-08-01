ABD'li şirket Nero cinayetine tepkisiz kalmadı!

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'li Eaton Corporation Şirketi, eşini ısırdığı gerekçesiyle komşu evin bahçesindeki kurt köpeği 'Nero'yu tabancayla vurarak öldüren Alp Erkin’in genel müdürü olduğu Türk şirket ile tüm ilişkisini kestiğini açıkladı.

ABD’li şirket sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yaptığı açıklamada “Alp Erkin ile ilgili gelişen olayın farkındayız ve bu bayi ile olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Alp Erkin, 25 Temmuz tarihinde Sarıyer'de eşini diz kapağından ısıran 'Nero' isimli köpeği silahla vurarak öldürmüştü. Eşini hastaneye götüren Erkin, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

''KÖPEĞİMİ EVİMİN BAHÇESİNDE ÖLDÜRDÜ''

Köpeğin sahibi Can Özula, Alp Erkin'in eşinin evlerinin bahçesinin kapısını zorlayarak girdiğini belirtip olayı şöyle anlatmıştı: "Bizim köpeklerimizi gezdiren bir kızcağız var, köpeği gezdirmiş eve geliyor. Evin içine girerken kız köpeğin tasmasını çıkarıp, kapıyı açıyor 'Hadi gir oğlum içeri' diyor, köpek içeri giriyor. Sonra kız kapıyı kapatıyor bahçemizin içindeler ve her yer kapalı. Adam geliyor kıza küfür ediyor ve 'Sen o köpeği niye serbest bıraktın?' diyor. Kız da 'Ben köpeği serbest bırakmadım, yürüyüşten geldik içeriye girsin diye tasmasını açtım köpek de içeriye girdi zaten şu anda içeride. Kimseye de zararı olan bir köpek değil. Kendi alanında, kendi mülkünde şu anda, siz bana ne hakla küfür ediyorsunuz' diyor. Bu sefer karısı koşa koşa geliyor bizim bahçemizin kapısını zorluyor ve içeriye giriyor. İçeriye girip ve kızın üstüne yürüyünce, adam da kıza silah doğrultunca, köpek de bunlara havlamaya başlıyor bizim arazimizde. Adam da benim bahçemin içerisinde köpeğe ateş ediyor ve öldürüyor. Havlıyor diye ateş ediyor. Benim bahçeme girmişsin, ne yapacak köpeğin işi o zaten."

NERO'YU ÖLDÜREN ALP ERKİN: BİZ TAMAMEN MAĞDURUZ

Köpeği öldüren Alp Erkin kendilerinin mağdur olduklarını söyleyerek şunları ifade etmişti:

"Maalesef çok üzüntülüyüz, eşimi köpek ısırdı ve bebeğimizi baya korkuttu çok kötü işler başımıza geldi. Eşimin bacağında sekiz on tane dikiş var. On santim bir bacakta bir yara var, kesik var. Bebeği olan herkes bizi anlar, eşi olan bizim durumumuzu muhakkak anlar. Biz de hayvan severiz bu arada onu da söyleyip bizim de iki tane köpeğimiz var ama hiçbir şekilde bağlamadan sokakta köpek gezdirmiyoruz maalesef. Olayın geneli bu, yani biz mağduruz. İnsanlar başka türlü anlatıyor olabilir ama biz tamamen mağduruz."