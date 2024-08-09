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        Haberler Dünya ABD'li sporcu madalyaların kalitesine isyan etti: Takmak için yapılmamışlar | Dış Haberler

        ABD'li sporcu madalyaların kalitesine isyan etti: Takmak için yapılmamışlar

        Paris 2024 Olimpiyatları kaykay dalında bronz madalya sahibi olan ABD'li sporcu Nyjah Huston, kendilerine verilen madalyaların kalitesinin çok kötü olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 14:43 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:43
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        "Olimpiyat madalyalarının kalitesi çok kötü"
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        Olimpik kaykaycı Nyjah Huston, kendisine verilen madalyanın bir hafta içinde gözle görülür şekilde bozulduğunu açıkladı. Huston, erkekler sokak kaykayı etkinliğinde üçüncü olduktan bir hafta sonra madalyasının parçalandığını ve rengini kaybettiğini söyledi.

        Instagram'daki takipçilerine "Bu Olimpiyat madalyaları yepyeni olduklarında harika görünüyorlar ama biraz terle cildimde beklettikten ve hafta sonu arkadaşlarımın takmasına izin verdikten sonra, görünüşe göre düşündüğünüz kadar kaliteli değiller" dedi.

        Madalyayı ters çeviren Huston, "Ön tarafı bile biraz dökülmeye başladı. Olimpiyat madalyalarının kalitesinin belki de biraz yükseltilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

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        Parisli mücevher firması Chaumet tarafından tasarlanan 2024 Olimpiyatları'nda dağıtılan her madalyanın iki farklı yüzü bulunuyor.

        İlkinde Eyfel Kulesi'nden alınan demirden yapılmış 18 gr'lık altıgen bir jeton yer alıyor.

        İkincisinde ise 1928'den bu yana her Olimpiyat Oyununda olduğu gibi Yunan zafer tanrıçası Nike, bir yanında Akropolis diğer yanında Eyfel Kulesi ile birlikte yer alıyor.

        Bronz madalya 525 gr ağırlığında olup bakır, kalay ve çinko alaşımından yapıldı.

        Ancak Huston'a göre bu ödül belki de takılmaktan çok bakılmak ve sergilenmek için.

        "Sanırım madalyalar kılıflarda durmak için yapılmış."

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