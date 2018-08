ABD'li ünlü oyun yazarı Neil Simon hayatını kaybetti

Neil Simon

ABD'li ünlü oyun yazarı ve senarist Neil Simon 91 yaşında hayatını kaybetti.

Broadway'in en üretken ve en popüler oyun yazarlarından biri olan Simon, mizah, drama ve karakterlerin iç gözlemlerine odaklanan eserleriyle tanındı.

Simon, Oscar ve Tony'ye en çok aday gösterilen oyun yazarı, senarist oldu. Bazı tiyatro oyunları beyaz perdeye aktarıldı.

Simon'un en çok bilinen oyun ve senaryoları arasında, 1978'de Altın Küre ödülü alan The Goodbye Girl filmi, 1991'de Drama dalında Pulitzer ödülü alan 'Lost in Yonkers' (Müziksiz Evin Konukları) oyunu, 'The Odd Couple' (Tuhaf İkili), They're Playing Our Song (Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar), Rumors (Söylentiler), Jake's Women (Aklımdaki Kadınlar) bulunuyor.

Amerikalı senarist, komedi, duygusal ve melodramlardan oluşan 40'tan fazla oyun yazdı.

Neil Simon'un yazdığı oyunlar 1965 ile 1990ların ortasına kadar 9 binden fazla sahnelendi.

New York Üniversitesi ve Denver Üniversitesi'nde eğitim gören Simon'un ilk oyunu 1961 yılında sahnelendi.

Charlie Chaplin hayranıydı

Broadway'de bir dönem dört oyunu aynı anda sahnelenen Simon için New York'taki eleştirmenler "yalnızca başarılı bir şov dünyası değil aynı zamanda bir kurum" ifadelerini kullanıyordu.

Neil Simon

Kendi adına Broadway'de açılan bir tiyatro sahnesi de bulunan yazar, insan ilişkileri, güncel yaşam ve evlilik temalarını mizahla ele aldı.

New York'ta Büyük Buhran döneminde yaşayan Simon, ailesinin yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle mutsuz bir çocukluk geçirdi. Simon çocukluğunda tiyatro ve sinema salonlarına kaçıp Charlie Chaplin ve birçok komedyenin filmlerini izlerdi.

Life dergisine verdiği bir röportajda Simon, "Çocukken taşların tepesine tırmanır, Charlie Chaplin'in açık hava gösterimlerini izlerdim. Bir defasında öyle çok kahkaha attım ki düşüp başımı yardım. Doktora götürdüler, bir yandan başım kanıyordu bir yandan kahkaha atıyordum" dedi.

Simon komedi için de "Benim komedide başarıdan anladığım tüm seyircileri gülmekten yere düşürmek, ölesiye güldürmek" demişti.

