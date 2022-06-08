ABD'li üst düzey görevliden Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'yi olası Suriye operasyonundan vazgeçirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Leaf, Orta Doğu Politikasından Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul ile Senato Dış İlişkiler Komitesinde ABD'nin Suriye politikası üzerine bir oturumda konuştu.

Oturumda, Suriye'deki insani durum, Beşşar Esad rejiminin varlığını sürdürmesi ve Türkiye'nin bu ülkenin kuzeyine yönelik olası operasyon konuları gündeme geldi.

Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan endişe duyduklarını, Türkiye ile olası bir operasyonu önlemek üzere görüşmeler yaptığını belirten Leaf, "Türk hükümeti bizim böyle bir girişim konusundaki görüşlerimizi çok iyi biliyor. Onlarla bir dizi üst düzey angajmanımız oldu. Henüz işe gireli bir hafta olmadı. Türk hükümeti ile bu konuda angaje olmak için erken bir fırsat arıyorum." dedi.

ABD'li üst düzey diplomat, Türkiye'nin olası bir operasyonunun, ABD'nin Suriye'deki misyonunu da tehlikeye atacağını ifade ederken, "Türk hükümetini bu operasyondan geri adım attırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Bir senatörün, "Peki Türkiye geri adım atacak mı?" sorusuna ise Leaf, "Kaygılarımızı ifade ediyoruz ama size geri adım atacaklarının garantisini veremem" yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Stroul da açıklamalarında Türkiye'nin olası operasyonundan endişe duyduklarını dile getirdi.

Stroul, "ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul ediyor ve düzenli olarak tüm taraflara gerilimi azaltma gereğini iletiyor. Bununla birlikte, herhangi bir yeni saldırı, bölgesel istikrarı daha da zayıflatabilir ve ABD güçlerini ve koalisyonun DEAŞ'a karşı kampanyasını riske atabilir." ifadelerini kullandı.

"ESAD'IN BAE'DE KARŞILANMASI BENİ ŞOK ETTİ"

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmemesi ve bazı Arap ülkelerince yeniden tanınması da panelin gündemindeydi.

Leaf, "Esad'in düşeceği konusunda hiçbir zaman emin olmadım. Bu da kristal bir kürem olduğu için değil, bu tür rejimlerin doğasında, en son kendilerinin düştüğünü iddia etmeleri ve kolay kolay yıkılmamaları olduğu için biliyorum." dedi.

Bölgedeki tüm ABD ortakları ile Esad rejimine meşruiyet atfedecek faaliyetlerden kaçınmaları için temas kuracağını belirten Leaf, "Beşar Esad'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bir devlet başkanı olarak karşılandığını görmek beni şok etti. BAE'lilere bunun gerçekten muazzam bir propaganda değeri olduğunu ve başka bir şey olmadığını açıkça belirttik." diye konuştu.