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ABD'li vali ırkçı fotoğrafları nedeniyle özür diledi

ABD'nin Virginia eyaletinin valisi Ralp Northam, 1984'teki üniversite öğrenci yıllığında ırkçı fotoğraflar kullanması nedeniyle özür diledi. Demokrat Vali Northam'ın yıllık fotoğrafında Ku Klux Klan kıyafetleri ve yüzünü siyaha boyamış bir adamın fotoğrafı yer alıyordu.

Giriş: 02.02.2019 - 16:34 | Güncelleme:  
- AFP
Ralp Northam

ABD'nin Virginia eyaletinin valisi Ralp Northam, 1984'teki üniversite öğrenci yıllığında ırkçı fotoğraflar kullanması nedeniyle özür diledi.

Demokrat Vali Northam'ın yıllık fotoğrafında Ku Klux Klan kıyafetleri ve yüzünü siyaha boyamış bir adamın fotoğrafı yer alıyordu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Northam, "O fotoğrafları kullanma kararımdan ötürü çok üzgünüm. Bu tercihin o dönem ve bugün yarattığı üzüntü nedeniyle özür diliyorum" dedi.

Virginia'daki siyahlar fotoğrafların "iğrenç" olduğunu söylerken Cumhuriyetçiler Northam'a istifa çağrısı yaptı.

Fotoğraflar bir internet sitesinde yayınlandıktan sonra fark edilmişti. Sitede Northam'ın bazı kişisel bilgileri de yayınlanmıştı.

Kasım 2017'de Virginia Valisi seçilen Northam, fotoğraf çekildiğinde 25 yaşındaydı.

Ku Klux Klan, ABD'deki en ünlü ve eski nefret gruplarından biri. Grubun üyeleri siyahlar, Yahudiler, Katolikler ve göçmenleri hedef alıyor.

Nasıl ortaya çıktı?

Northam'ın Eastern Virginia Medical School'da çocuk nörolojisi okuduğu dönemden kalan yıllık, ilk olarak muhafazakar internet sitesi Big League Politics'te yayımlandı.

Ardından Virginian-Pilot gazetesi de okul kütüphanesinden eriştiğini açıkladığı yıllığın fotoğraflarını yayımladı.

https://twitter.com/virginianpilot/status/1091444446183477248

Bir okul yetkilisi de fotoğrafı doğruladı ve Huffington Post'a yaptığı açıklamada bunun "öğrenciler tarafından üretilen bir yayın olduğunu" söyledi.

Yıllık sayfasında Willie Nelson şarkısının "Dünyada yaşlı doktordan daha fazla yaşlı sarhoş var, o yüzden bir bira daha almayı düşünüyorum" sözleri de yazıyor.

Norham ne dedi?

Fotoğrafların gün yüzüne çıkmasının ardından bir açıklama yapan vali, şu ifadeleri kullandı:

"Bu davranış bugün olduğum insanla ve ordu, sağlık ve kamu hizmeti sektörlerindeki kariyerim boyunca savunduğum değerlerle örtüşmüyor.

"Açık olmak istiyorum, bu fotoğrafların Virginialıların hakkımdaki fikirlerini nasıl sarstığını da anlıyorum. Bunun yarattığı zararı tamir etmenin zaman ve ciddi bir emek alacağının farkındayım. Bu önemli işi yapmaya hazırım.

"Öncelikle içten özür diliyorum ve Virginialıların beni seçtiği zaman benden olan beklentilerini yerine getireceğimi söylemek istiyorum."

Northam bu göreve başlamadan önce Virginia Senatosu'nda siyaset yapıyordu.

Nasıl tepkiler çekti?

Virginia Temsilciler Meclisi'ndeki siyah siyasetçilerin oluşturduğu Virginia Legislative Black Caucus grubu "Hâlâ vali hakkında gördüğümüz şeyi kavramaya çalışıyoruz" dedi ve ekledi:

"Bu resimler iğrenç, ayıp ve saldırgan. Bunlar son derece acı verici tarihin üzerindeki yara kabuklarını soydu ve bu ulusun günahlarından birini keskin bir şekilde tekrardan hatırlattı.

Virginia Cumhuriyetçi Partisi'nin lideri Jack Wilson'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda muhafazakar siyasetçi de Northam'ın istifasını talep etti.

Wilson "Virginia'da ırkçılığa yer yoktur. Bu resimler tamamen yakışıksız. Eğer Vali Northam bu şekilde fotoğraf çektirdiyse derhal istifa etmeli" dedi.

ABD'nin 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayı planlayan beş Demokrat Partili isim de Northam'ın istifasını talep etti.

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