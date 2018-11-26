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ABD'li yetkililer Meksika sınırında 42 göçmeni gözaltına aldı

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyundan, Meksika-ABD sınırını yasa dışı yollarla geçen 42 kişi gözaltına alındı

26.11.2018 - 19:56 | Güncelleme: AA

Meksika sınırının ABD tarafındaki San Diego Sınır Devriyesi yetkilisi Rodney Scoot, yaptığı açıklamada, dün göçmen konvoyunda ABD sınırına yürüyen bir gruptaki bazı kişilerin ABD tarafına geçmeyi başardığını belirtti.

AA'nın haberine göre, ABD'li sınır yetkililerinin sınırı geçen 42 kişiyi gözaltına aldığını bildiren Scott, bu kişilerden 8'inin kadın olduğunu ve aralarında birkaç çocuğun da bulunduğunu aktardı.

ABD polisi, dün Meksika'nın Kaliforniya eyaletiyle sınır kenti Tijuana'dan sınırı geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Meksika, dünkü olayların ardından ABD sınırdaki güvenliği artırma sözü vermiş ve 39 göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Meksika İçişleri Bakanlığı, polis bariyerini aşarak ABD sınırını "zorbalıkla" geçmeye çalışanların derhal sınır dışı edileceğini belirtmişti.

ABD-MEKSİKA SINIRINDA GERGİNLİK

Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.

Associated Press haber ajansı da ABD'li yetkililerinin duvarı aşmaya çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün yaptığı Twitter paylaşımında, "Meksika, bayrak sallayan protestocu göçmenleri ülkelerine göndermeli. Bunların çoğu buz gibi suçlu. İster uçakla ister otobüsle nasıl isterseniz öyle yollayın, çünkü ABD'ye giremeyecekler." ifadesine yer vermişti.

Meksika sınırına, yasa dışı yollardan sınır geçişlerini önlemek için inşa edilmesi planlanan duvara da değinen Trump, "Gerekirse sınırı kalıcı olarak kapatacağız. Kongre, duvarı finanse et." sözlerini paylaşmıştı.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

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