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ABD'lilerin Kongre'den beklentileri düşük

ABD Kongre ara seçimlerinin sonuçlanmasından sonra Pew Araştırma Merkezi'nin 11 bin 377 kişi arasında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 65'i Başkan Joe Biden'in ve yüzde 61'i ise Cumhuriyetçi liderlerin önümüzdeki iki yıl içinde gündemlerini yürürlüğe koymakta başarısız olacağını düşündüklerini belirtti. Ayrıntıları Ciner Medya ABD Temsilcisi Ali Çınar yazdı...

ABD'lilerin Kongre'den beklentileri düşük
ABD'lilerin Kongre'den beklentileri düşük
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Anketler ABD halkının, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de, Senato çoğunluğunun da Demokrat Parti'de olmasıyla Kongre'de iki parti liderlerinin kendi programlarını yasalaştıracakları konusunda genel olarak şüpheci olduğunu gösteriyor.

Demokratların ve Demokratik eğilimli bağımsızların yaklaşık yarısı (%48), Biden'ın gündemini hayata geçirmekte başarılı olmasını beklerken, Cumhuriyetçilerin ve Cumhuriyetçi eğilimlilerin daha küçük bir kısmı (%44) partilerinin başarılı olacağını söylüyor.

ABD'liler son yıllarda büyük ölçüde ABD siyasetini karakterize eden bölünmüşlüğün devam etmesini beklerken, katılımcıların sadece yüzde 8'i, Washington'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki ilişkilerin gelecek yıl iyileşmesini beklediğini söylüyor.

Ankete göre ayrıca bugün, Cumhuriyetçilerin ve Cumhuriyetçi eğilimli bağımsızların yaklaşık üçte ikisi (%65) ve Demokratlar ile Demokrat eğilimli bağımsızların %72'sı kendi partilerinin geleceği konusunda iyimser.

BIDEN'IN BAŞARI ORANI YÜZDE 41

Real Clear Politics sitesinin son 1 ayda 11 farklı şirkette yaptığı ankette, Başkan Biden'in performansı onaylayanların oranın yüzde 41, onaylamayanların oranının ise yüzde 53 olduğunu açıkladı.

Başkan Biden'ın son 2 yılında, ABD Temsilciler Meclisi çoğunluğunun Cumhuriyetçi Parti'ye geçmesi ile istediği yasaları geçiremeyeceği için, Cumhuriyetçi Parti lideri ve üyeleri ile daha yakın diyalogta olması bekleniyor.

Demokrat Parti içinde de Başkan Biden'ın 2024 yılında aday olup olmayacağı net değil ancak Başkan Biden 2023 yılının başında kararını açıklayacağını dile getirmişti. Cumhuriyetçi Parti'de ise 45.Başkan Trump ile Florida Valisi DeSantisi Ron DeSantis arasında bir yarış olması bekleniyor.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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ABD Kongresinde Yıl Sonuna Kadar Yoğun Mesai

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu yıl sonuna kadar yasalaşması gereken tasarılar üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.ABD 2023 Ulusal Savunma Bütçesi geçen hafta 350 evet 80 hayır ile Temsilciler Meclisinden geçer iken,bu hafta içinde Senatoda görüşülerek,oylanması bekleniyor.858 milyar dolarlıklık bütçe tasarısında,ilk defa 10 milyar dolarlık Tayvana yardım verilir iken,Ukrayna 800 milyon dolarlık yardım paketide konmuş durumda.Kongrede ayrıca 2023 Federal Bütçe tasarısı görüşmeleri dışında, partilerin kendi arasındaki liderlik seçimleride olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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