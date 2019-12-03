AA

ABD Kongresindeki bazı yetkililere göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, karara yönelik Kongre üyelerini bilgilendirdi.

Yapılan bilgilendirmede, söz konusu yardımın daha önce ne sebeple askıya alındığı belirtilmezken, Lübnan ordusunun en kısa zamanda tekrar yardım almaya başlayacağı kaydedildi.

Trump yönetimi, ekim ayında Lübnan'a verilen 105 milyon dolarlık askeri yardımı kestiklerini açıklamış, ancak karar ilişkin herhangi bir sebep göstermemişti.

AA'nın haberine göre; karara tepki gösteren Kongre ve Pentagon, Lübnan'ın bölgedeki İran faaliyetlerine karşı ve terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını, bu kararın Lübnan ordusunu zayıflatacağını savunmuştu.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz ve diğer İsrail yanlısı Senatörler ise Lübnan yönetimindeki Hizbullah yanlılarını gerekçe göstererek, silah yardımının kesilmesini desteklemişti.