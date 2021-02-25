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ABD mahkemesine sunulan belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren Suudi infaz timini taşıyan iki özel uçağın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından el konulan bir şirkete ait olduğu belirtildi.

ABD mahkemesine sunulan belgelerde Kaşıkçı cinayeti ile Suudi Veliaht Prens bağı
AA

CNN'de yer alan haber, bir Suudi bakanın imzasıyla "çok gizli" ibaresiyle Washington bölge mahkemesine sunulan yeni belgelere dayandırıldı.

Söz konusu belgelerin ilgili mahkemeye, Kanada’ya sığınan eski Suudi İstihbarat Subayı Saad Aljabri’nin Veliaht Prens Bin Selman aleyhinde Ağustos 2020’de açtığı dava sonucu sunulduğuna işaret edildi.

Hala Toronto’da yaşadığı sanılan Aljabri, Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra Veliaht Prens Bin Selman'ı, kendisini de infaz etmek için Kanada’ya bir ekip yollamakla suçlamıştı.

Haberde, belgelere göre Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim 2018’de 15 kişilik suikast timini getiren iki uçağın Sky Prime Aviation adlı şirkete ait olduğu, söz konusu şirketin de Aralık 2017’de Muhammed bin Selman'ın kontrolündeki 400 milyar dolarlık Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na devredildiği kaydedildi.

Özel uçak filosunun sahipliğinin söz konusu yatırım fonu üzerine geçirilmesine dair daha önce bir bilgi bulunmadığına işaret edilen haberde, ilgili belgedeki kanıtın Kaşıkçı'nın ölümü ile Veliaht Prens Bin Selman arasında yeni ve başka bir bağlantı sağladığına dikkat çekildi.

Kaşıkçı cinayetinin akabinde Wall Street Journal'da yer alan 10 Ekim 2018 tarihli konu hakkında bilgisi olan kişilere dayandırılan haberde de infaz timini taşıyan Gulfstream uçaklarının Muhammed bin Selman'ın kontrolü altındaki bir şirkete ait olduğu yazılmıştı.

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