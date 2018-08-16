ABD medyasından Trump'ın saldırılarına karşı özgür basın kampanyası
ABD'de 300'den fazla haber kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın saldırılarına karşı koymak amacıyla bir özgür basın kampanyası başlattı. Kampanyaya birçok ulusal ve yerel gazeteyle birlikte İngiliz Guardian gazetesi de destek veriyor.
16.08.2018 - 11:02 | Güncelleme:
ABD'de 300'den fazla haber kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın saldırılarına karşı koymak amacıyla bir özgür basın kampanyası başlattı.
Boston Globe gazetesi geçen hafta Trump'ın medyaya yönelik giriştiği "kirli savaşa" karşı #EnemyOfNone (kimsenin düşmanı değil) etiketiyle ülke çapında bir kınama hareketi başlatılması çağrısında bulunmuştu.
Trump medyada yer alan bazı haberleri "sahte haber" diye nitelemiş ve gazetecilere "halk düşmanı" diyerek saldırmıştı.
BM uzmanları, Trump'ın bu yaklaşımının gazetecilere karşı şiddet olayları riskini arttırdığını söylemişti.
Boston Globe'un başyazısında "yönetimin basına yönelik saldırılarının tehlikelerinden" bahsedildi ve diğer gazetelere de aynısını yapma çağrısında bulunuldu.
Birçok ulusal ve yerel gazeteyle birlikte İngiliz Guardian gazetesi de çağrıya yanıt verdiklerini duyurdu.
Guardian'ın başyazısında Trump'ın "basının yaptığı işin altını oymak, gayrımeşru kılmak ve hatta tehlikeye atmak için hesaplı ve tutarlı bir politikaya sahip gibi görünen ilk başkan olduğu" belirtildi.
New York Times da "Özgür basının size ihtiyacı var" başlıklı yazıda Trump'ın saldırılarını "demokrasinin can damarı için tehlike" diye tanımlarken, diğer gazetelerin yazdıklarından alıntılara yer verdi.
Boston Globe ise "Gazeteciler düşman değil" başlıklı yazısında, özgür basının 200 yıldan uzun süredir başlıca Amerikan ilkelerinden biri olduğu söylenirken, "Bugün bu ciddi bir tehdit altında" denildi ve ABD Başkanı'nın basına muamelesinin "dünya genelindeki despotlara kaygı uyandıran bir işaret verdiği" belirtildi.
Trump'ın kızı Ivanka, babasının medyaya yönelik saldırılarına mesafeli dururken, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Saunders, medyanın halkın düşmanı olmadığını söylemeyi reddetti.
CNN televizyonu geçen ay Trump'ın düzenlediği bir mitingde, Trump taraftarlarının etkinliği izleyen gazetecilere yönelik hakaretlerini yayınlamıştı.
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ABD medyasından Trump'ın saldırılarına karşı özgür basın kampanyası/abd-medyasindan-trump-in-saldirilarina-karsi-ozgur-basin-kampanyasi-21052902105290
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