ABD-Meksika sınırında ölen göçmen babayla kızının fotoğrafı ve sınırdaki 'toplama kampları'

Trump yönetiminin göçmen çocuklar yönelik politikaları ABD kamuoyunda tepki çekiyor.

Fotoğrafta nehir kıyısına vurmuş iki cansız beden görülüyor - bir baba ve 2 yaşındaki küçük kızı.

Oscar Ramirez ve kızı Valeria'nın Rio Grande Nehri kenarında çekilmiş acı veren bu son fotoğrafı, özellikle internette yayılması ardından ABD'de infial yarattı ve Başkan Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırında kamplarda tutulan çocuklara yönelik politikasını hedef alan eleştiriler arttı.

Bu fotoğrafı okuyucularımızla paylaşma kararı aldık ancak fotoğrafı rahatsız edici bulabilirsiniz.

Meksika'da da büyük etki yaratan fotoğraf için Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez "çok üzücü" dedi.

Bugünlerde ABD'de, Trump'ın göçmenlere, özellikle göçmen çocuklara yönelik politikalarıyla ilgili de, büyük oranda duygusal bir tartışma var.

Kongre'nin soruna en çok dikkat çeken isimlerinden Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, çocukların tutulduğu kampları "toplama kampı" olarak niteledi.

Avukatlara göre çocuklar sınırda kurulan kamplarda, çok kötü koşullarda kalıyor.

Tartışmalar sürerken, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi'ni vekaleten yöneten komutan John Sanders, dün istifa edeceğini açıkladı.

Öte yandan Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, ülkenin güney sınırındaki göçmenlere 4,5 milyar dolar insani yardım yapılmasına yönelik tasarıyı onayladı.

Ancak tasarının Senato'dan geçmesi kolay görünmüyor. Ayrıca Başkan Trump da tasarıyı veto edebileceğinin sinyallerini verdi.

BBC'nin konuştuğu ve Teksas'ta çocukların tutulduğu Clint Kampı'nı ziyaret etmiş olan iki avukat, çocukların burada dehşet verici koşullarda tutulduğunu söyledi.

'Çocuklar aç, hasta ve korkmuş'

New York'ta Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Göçmen Hakları Bölümü Başkanı Elora Mukherjee 12 yıldır devletin gözetim kamplarında tutulan göçmen aileler ve çocuklarıyla çalıştığını belirtiyor ve "Şu ana kadar hiç Teksas'ta gördüğüm kadar insanlık dışı ve alçaltıcı koşullar görmemiştim" diyor.

Avukatlar, çocukların en fazla 72 saat tutulması gereken geçici kamplarda haftalarca tutulduğunu söylüyor.

Mukherjee şöyle devam ediyoer:

"Çocuklar aç, hasta, kirli ve korkmuşlar. Ne zaman oradan çıkabileceklerini bilmiyorlar.

Görüştüğüm çocukların büyük birçoğı günlerdir, haftalardır hatta bir aya yakın süredir kampta tutulduklarını söyledi.

Yasaya göre çocuklar 72 saat içinde sınır bölgesindeki bu gözaltı kamplarından başka yere sevk edilmeliler.

Çocuklar kirden kokuyordu, sınırdan geçtiklerinden bu yana banyo yapmalarına izin verilmediğini söylediler.

Üzerlerinde sınırı geçtikleri kirli, lekeli kıyafetleri vardı.

Hükümetin, 18 Haziran'da federal mahkemede de sergilediği yaklaşımı bu; kamplardaki çocukların sabuna, diş fırçasına ya da yatağa ihtiyaçları olmadığını savunuyorlar.

Konuştuğumuz her çocuğun ABD'de bir aile üyesi bulunuyor ve aileleriyle bir araya gelebilmek için can atıyorlar.

Bu çocuklar hücrelerde, kafeslerde günlerce, haftalarca tutulmayı hak etmiyor.

Kongre üyeri Alexandria Ocasio-Cortez gözaltı kamplarını "toplama kamplarına" benzetti

Trump yönetiminin çocuklara yönelik zalim bir politika izliyor.

Bu çocuklar korkunç travmalarla kaçıyorlar ve hükümet yasaya uyup çocuklara güvenli ve sağlıklı koşullar sağlamalı.

Gözaltı kamplarındaki koşullara inanmayanlar Teksas'a gidip görebilir. O çocuklara yakından bakınca neler yaşandığını anlayacaklar"

'Yemek yiyip uyudukları alanda açık bir tuvalet var'

Oregon'daki Willamette Üniversitesi'nden Klinik Hukuk Profesörü Warren Binford "Yetişkinlere yönelik inşa edilmiş, 104 kişilik bir yerde yaklaşık 350 çocuk vardı. Çocuklardan bazıları 3 haftadır orada olduklarını söyledi:

"100'den fazla çocuk çok küçüktü; aralarında bebekler, okul çağı öncesi çocuklar vardı. Aralarında anne olmuş, kucağında bebeğiyle birkaç çocuk da vardı.

Çocuklarla ilgilenen kimse yoktu. Banyo yapamamışlardı."

El Salvadorlu bir göçmen ve 2 yaşındaki kızı Rio Grande Nehri'ni aşıp ABD'ye ulaşmaya çalışırken boğuldu, 24 Haziran 2019.

Yüzlerce çocuk kamp bölgesinde yeni yapılan depo gibi bir binada tutuluyordu.

Çocukla kapalı tutuldukları bu koğuşlarda yemek yiyip uyuyor ve odanın ortasındaki açık tuvaleti kullanıyor.

Koğuşlar çok kalabalaık. İsim listelerine baktık, bazı koğuşlarda 100'e yakın çocuk vardı.

Çocuklar bitlenmiş ve grip salgını var. Çok hasta çocuklar, hiçbir yetişkin gözetimi olmaksızın yerlerde, minderler üzerinde yatıyordu.

Bazı çocuklar ise betonun üzerinde uyuduklarını anlattı.

Bu çocukların bakımının göçmenlik sorunuyla bağdaştırılması çok sinir bozucu. Bunlar göçmenlikle alakalı sorunlar değil."

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi de Clint Kampı'nın çocuklar için uygun olmadığının farkında olduklarını ve "sınırlı kaynakla çocuklara en iyi bakımı sunmaya çalıştıklarını" açıkladı.

Kamplarda tutulan göçmen çocuklar kim?

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, Mayıs ayında sınırı tek başına geçmeye çalışan 11 bin 507 çocuğun durdurulduğunu açıkladı. Bu geçen aylardan çok daha yüksek bir sayı.

Sınır bölgesindeki kamplarda tutulan çocuklardan bir kısmı, sınırı tek başına geçen çocuklar. Diğerleri ise ailelerinden ya da sınırı birlikte geçtikleri yakınlarından alınan çocuklar.

Trump'ın geçen yıl uygulamaya soktuğu yasa dışı göçe karşı "sıfır tolerans" politikası nedeniyle, ebeveynleri ülkeye yasa dışı girdikleri gerekçesiyle yargılanmayı beklerken, çocuklar yetişkinlerle birlikte gözaltında tutulamayacağından, başka yerlere götürülüyordu.

Trump, yurt içi ve yurt dışından gelen tepkiler üzerine söz konusu uygulamayı birkaç hafta uygulandıktan sonra iptal etti. Ancak yasanın uygulandığı 6 haftalık sürede, 2342 göçmen çocuk anne ve babalarından ayrılmak zorunda kaldı.

Ancak ABD'li yetkililer, ebeveynlerin yargılanma süreci hâlâ yavaş ve "kaotik" ilerlediği için, 100'den fazla çocuğun ailelerinden ayrıldığını belirtiyor.

Amerikan New York Times haberine göre de yasadaki boşluklardan ötürü geçen ylı 700'den fazla aile ayrılmak zorunda kaldı.

ABD'de göçmenlere yönelik 4,5 milyar dolarlık yardım paketi Temsilciler Meclisi'nden geçti

Aylan Kurdi ve ailesinin öyküsü

