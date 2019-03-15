ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Volkswagen ve eski CEO'suna dava açtı: 'Yatırımcılar dolandırıldı'

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC),ürettiği otomobillerin dizel emisyonunu düşük göstererek "Amerikalı yatırımcıları dolandırmakla" suçladığı Alman otomotiv şirketi Volkswagen ve eski CEO'su Martin Winterkorn hakkında dava açtı.

SEC'e göre Volkswagen, dizel emisyon testinde hile yapıldığı bilgisini paylaşmadı, milyarlarca dolar değerinde bono ve tahvil ile yatırımcıları yanlış yönlendirdi.

Volkswagen'in "haksız kazançlarını" ve para cezasını faiziyle birlikte ödemesi talep edildi.

Daha önce ABD'de 25 milyar doları aşkın bir ödeme yapmayı kabul eden Volkswagen'den yapılan açıklamada ise davada "gerçeklere dair ve hukuki kusurlar olduğu" belirtildi.

Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn hakkında da dava açıldı.

Hisseleri yüzde 40 değer kaybetmişti

Alman otomotiv şirketi Eylül 2015'te, dizel araçlarının ABD'deki karbon emisyon testinden geçmek için yasa dışı bir bilgisayar programı kullandığını kabul etmişti.

Ancak Volkswagen Nisan 2014 - Mayıs 2015 döneminde Amerikalı yatırımcılara 13 milyar dolarlık tahvil ve bono satmıştı.

Şirket yöneticileri işte bu nedenle sahtecilik yapıldığı bilgisine sahip olmalarına rağmen yatırımcıları dolandırmakla suçlanıyor.

Skandal ortaya çıktığında Voksawagen hisseleri yüzde 40 değer kaybetmişti.

İstifa eden Volkswagen'in eski CEO'su Martin Winterkorn "emisyon skandalını örtbas etmekle" suçlanıyor.

Almanya ise vatandaşlarını başka bir ülkeye iade etmiyor.

Volkswagen hakkında Almanya'da açılan dava ise devam ediyor.

Alman yatırımcılar 9 milyar 260 milyon euro tazminat istiyor.

Davanın yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

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