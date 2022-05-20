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ABD, Mısır'a 691 milyon dolarlık askeri satışa onay verdi 0:00 / 0:00

AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a mühimmatıyla birlikte 691 milyon dolarlık TOW füzesi satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a tahmini değeri 690 milyon dolar olan TOW 2A Radyo Frekans Füzeleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde TOW füzelerinin "BGM-71E-4B-RF" modelinden 5 bin adet füze ve aynı modelden 70 füzenin de siparişi ile bu mühimmata ilişkin destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.