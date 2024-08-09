ABD, Mısır ve Katar'dan çağrı: "Gazze'de ateşkes için müzakereler gelecek hafta yeniden başlamalı"

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin imzasıyla ortak yazılı açıklama yayımlandı.

İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir değişimi için müzakereleri 15 Ağustos'ta yeniden başlatma çağrısının yapıldığı açıklamada, müzakerelerin yeni sürecini Mısır'ın başkenti Kahire veya Katar'ın başkenti Doha'da başlatmaya işaret edildi.

ABD, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Gazze halkı ve rehinelerin aileleriyle birlikte uzun süredir yaşadığı çileye derhal bir sınır getirmenin zamanı geldi artık. Ateşkese varma, rehineler ile alıkonulanların salıverileceği bir anlaşmanın zamanı da geldi. Daha fazla zaman kaybı yaşanmaması gerektiği gibi taraflardan herhangi birinin de geciktirmelere yol açacak bahaneleri olmamalı. Rehineleri salıverme, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı hayata geçirme zamanı geldi."

REKLAM Halihazırda masada önerilen çerçeve anlaşması için ekiplerle birlikte aylarca çaba sarf edildiği vurgulanan açıklamada, şu anda artık bahsi geçenin çerçeve anlaşmasını hayata geçirmenin detaylarını belirlemek olduğu ifade edildi. Açıklamada, çerçeve anlaşmasının ABD Başkanı Biden'ın 31 Mayıs'ta açıkladığı önerilere dayandığına işaret edildi. Tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde geriye kalan boşlukları doldurma ihtiyacının olduğu, arabulucu ülkeler olarak yapmaya hazır bulunduklarına dikkati çekilen açıklamada, İsrail ile Hamas gelecek hafta çarşamba ve perşembe günü Kahire veya Doha'da geriye kalan boşlukları doldurmaya davet edildi.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Biden, bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti. Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar"ın olduğunu öne sürmüştü. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 699 Filistinli öldü, 91 bin 722 kişi yaralandı.