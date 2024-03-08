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        Haberler Dünya ABD, Moskova'daki vatandaşlarını 48 saat boyunca kalabalık alanlardan uzak durmaya çağırdı

        ABD, Moskova'daki vatandaşlarını 48 saat boyunca kalabalık alanlardan uzak durmaya çağırdı

        ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, kentteki vatandaşlarına 48 saat boyunca başkentte toplanmamaları çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 08.03.2024 - 22:44
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        ABD: Moskova'da kalabalıktan uzak durun
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        Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca Rusya'nın başkenti Moskova'daki kalabalık alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunularak "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Büyükelçilik, aşırılık yanlılarının konserler dahil Moskova'daki büyük toplantıları hedef almak için planları olduğuna dair haberleri izliyor ve ABD vatandaşlarına 48 saat boyunca kalabalık toplantılardan kaçınmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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