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        Haberler Dünya ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz

        ABD: NATO müttefikimiz Türkiye'ye tahıl girişimi çabaları için teşekkür ediyoruz

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü önemli diplomatik çabalar için teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 23:40 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:40
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        ABD'den Türkiye'ye 'tahıl' teşekkürü
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        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, AA muhabirinin "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi ve tahıl girişiminin yenilenmesinin önemine işaret etti. ABD Dışişleri Bakanlığının buna ilişkin bir yorumu var mı? ABD, Türkiye'nin bu bağlamdaki çabalarını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yazılı olarak cevapladı.

        Rusya'nın tahıl girişimini sonlandırma kararının gıda güvensizliğiyle mücadele eden toplumlara zarar verdiğini ifade eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Türkiye ve başka ülkelerin Rusya'yı anlaşmaya döndürme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verdi.

        Sözcü, tahıl girişiminin mümkün olması ve işlevselliği için yoğun çaba sarf eden Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye ile irtibatta olduklarını kaydetti.

        "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması bağlamında yürüttüğü diplomatik ve operasyonel çabalar için NATO müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullanan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin süregelen yapıcı rolünü de memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

        Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'da Lavrov'la düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili, "Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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        Çalışmaların devam edeceğini kaydeden Fidan, "Bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı ve barışı için fevkalade önemli." açıklamasında bulunmuştu.

        TAHIL ANLAŞMASI

        Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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