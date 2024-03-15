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        Haberler Dünya Amerika ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Türkiye açıklaması

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'ten Türkiye açıklaması

        Türkiye'nin ABD ile ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine değerlendirmelerde bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor" dedi. Flake, F-16 satışına ilişkin ise "Kongre, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışını hemen gerçekleştirdi ki bu Türkiye'nin birlikte çalışabilir durumda kalması için önemli. NATO'da bizim dışımızdaki en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahipler" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 02:29 Güncelleme: 15.03.2024 - 02:30
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        Büyükelçi Flake'ten Türkiye açıklaması
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        MSNBC'de bir programa konuk olan Büyükelçi Flake, Türkiye'nin, ABD ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Flake "Kuzeyde Ukrayna'da savaş var, güneyde Gazze'de savaş var ve Türkiye tam ortada yer alıyor. Yüzde 97'si Müslüman olan bir ülke olarak Filistinlilere karşı derin bir yakınlık duydukları açık. Bu yüzden İsrail'in Gazze'ye girme konusunda yaptıklarını çok eleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

        AA'nın haberine göre; Türkiye'nin garantörlük önerisini hatırlatan Flake, "Garantör olarak hareket etmeye ve kalıcı bir barış için diğer bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade ettiler. Onlar da bizim gibi iki devletli çözümü destekliyorlar. Bu yüzden birlikte çalışacağımızı düşünüyorum. Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor." dedi.

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        "TÜRKİYE HER ZAMAN ÖNEMLİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

        Flake, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

        Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğini desteklediğini aktaran Flake, Ukrayna'nın Türkiye'den tedarik ettiği SİHA'ların savaşta çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.

        Flake, "(Türkiye) Rus savaş gemilerini Karadeniz'den uzak tutmak için Montrö Sözleşmesi'ne başvurdu." diye konuştu.

        "Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl çıkarabilmesi için tahıl anlaşmasının müzakere edilmesinde ve esir takasında önemli bir muhatap oldular." diyen Flake, Türkiye'nin, Rusya'yla da başta enerji sektörü olmak üzere ilişkilerinin bulunduğunu fakat Rusya'nın Türkiye üzerinden yaptırımları delmemesi konusunda da kararlılık gösterdiğini aktardı.

        "KONGRE, TÜRKİYE'YE 23 MİLYAR DOLARLIK F-16 SATIŞINI HEMEN GERÇEKLEŞTİRDİ"

        Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesine de değindi.

        "Dünyada rejimler değişebilir ama coğrafya değişmez. Türkiye her zaman önemli olmaya devam edecek." ifadelerini kullanan Flake, başta, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıkan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

        Flake "Orada çözmeleri gereken bazı sorunlar vardı ve çözdüler. Daha sonra Kongre, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışını hemen gerçekleştirdi ki bu Türkiye'nin birlikte çalışabilir durumda kalması için önemli. NATO'da bizim dışımızdaki en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahipler." diye konuştu.

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