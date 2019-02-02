ABD'nin ardından Rusya da INF'yi askıya aldı

Rus ordusu 23 Ocak'ta yeni 9M729 füze sistemini uluslararası basına tanıtmıştı

Rusya, ABD ile 1987 yılında imzaladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldığını açıkladı.

Açıklama, ABD'nin Cuma günü INF'yi askıya aldığını duyurmasının ardından geldi. ABD, Rusya'nın INF'nin koşullarını yıllardır ihlal ettiğini, ülkesinin yetkililerinin bu konuyu daha önce 30'dan fazla kez dile getirdiklerini savunuyor.

Cumartesi günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Amerikan ortaklarımız anlaşmayı askıya aldıklarını açıkladı, biz de askıya alıyoruz" dedi.

Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla televizyondan yayınlanan toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın aralarında hipersonik füzelerin de olduğu yeni roket teknolojileri üzerine çalışacağını söyledi ve bakanlarına ABD ile silahsızlanma görüşmeleri yapmama talimatı verdi.

Rusya'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlayan ABD, anlaşmaya uymaları için Rusya'ya 6 ay süre tanımıştı.

Sürenin Ocak sonunda dolmasıyla birlikte ABD anlaşmayı askıya aldığını açıkladı.

Rusya ise anlaşmaya uymadığı iddiasını yalanlıyor.

Anlaşma neden önemli?

INF Anlaşması, 1987 yılında dönemin Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından imzalandı.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

Denizden ateşlenen füzeleri ise kapsamıyordu.

Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında 4 yılda yaklaşık 2 bin 691 füze imha edilmişti.

INF Anlaşması, nükleer başlık takılan füzelerin 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutulmasını sağlamıştı.

Anlaşma, Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde iki süper gücün nükleer savaş tehdidini azaltmak amacıyla başlattığı üç ayaklı silahsızlanma sürecinin parçasıydı.

Bu sürecin diğer ayağını 1991'de imzalanan Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması (START),diğerini de uzay silahları konusundaki müzakereler oluşturmuştu.

INF: ABD'nin askıya aldığı nükleer anlaşma

INF neden önemli?