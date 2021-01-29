ABD'nin Atlanta kentinde, gıda fabrikasındaki kimyasal sızıntıda en az 6 kişi öldü

Şerif Gerald Couch, olayla ilgili medyaya bilgi verdi

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinin kuzeyindeki bir tavuk fabrikasında meydana gelen sıvı nitrojen sızıntısı nedeniyle ilk belirlemelere göre en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Olayda en az 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Reuters ajansı, Gainseville kasabasındaki Prime Pak Foods adlı fabrikada sabah 10.00 civarında meydana gelen olayda beş kişinin hastaneye kaldırılmadan olay yerinde, bir kişinin de acil serviste hayatını kaybettiğini yazdı.

Polis, sızıntının fark edilmesinin ardından tesisteki 130'dan fazla işçinin yakındaki kiliseye tahliye edilerek muayeneye tabi tutulduğu bilgisi verdi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılanlar arasında dört itfaiyenin de bulunduğunu açıkladı.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Civardaki okulların tedbir amaçlı kapatıldığı, ancak fabrika dışında bir tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Sızıntının patlamaya yol açmadığı ve nedeninin soruşturulduğu belirtildi.