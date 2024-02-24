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        Haberler Dünya ABD'nin batı bölgesinde yüksek irtifada tespit edilen bir balon takibe alındı

        ABD'nin batı bölgesinde yüksek irtifada tespit edilen bir balon takibe alındı

        ABD yetkililerin, ülkenin batı bölgesinde yüksek irtifada uçan, aidiyeti ve amacı bilinmeyen bir balon tespit ettikleri ve takibe aldıkları belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 02:00 Güncelleme: 24.02.2024 - 02:00
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        ABD hava sahasında balon tespit edildi
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        CBS’in haberine göre, bir askeri uçak tarafından tespit edilen balonun ilk incelemeler sonucu bir tehdit oluşturmadığı kaydedildi.

        Colorado eyaleti üzerinde yaklaşık 12 bin metre irtifada uçan balonun kime ait olduğu ve hangi amaçla bırakıldığının henüz bilinmediği, balonun hava akımıyla doğuya, Georgia eyaletine doğru sürüklendiği ifade edildi.

        Balonun yetkililer tarafından takibinin yapıldığı bildirildi.

        ABD semalarında geçen yıl şubatta da tespit edilen ve Çin'e ait olduğu ortaya çıkan benzeri bir yüksek irtifa balonu, ülkede uzun süre gündem olmuştu.

        ABD ile Çin arasındaki "casus balon" krizi

        ABD Savunma Bakanlığı, 3 Şubat 2023'te Çin'e ait yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığının ve Montana eyaletinde aralarında nükleer başlık ve uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti.

        Çin, balonun ülkeye ait sivil bir hava aracı olduğunu, meteorolojik araştırma için kullanıldığını, kontrol kabiliyeti sınırlı olduğundan rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiğini ileri sürmüştü.

        Çin'in açıklaması Washington'ı tatmin etmemiş; balon, 4 Şubat'ta, Başkan Joe Biden'in emriyle Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçağı tarafından vurularak düşürülmüştü.

        Pekin yönetimi, "sivil insansız hava aracına güç kullanarak müdahale ettiği" gerekçesiyle ABD'yi protesto etmişti.

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