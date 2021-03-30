Trump düğünde ortaya çıktı: Beni özlemediniz mi? 0:00 / 0:00

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ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida'daki golf kulübünde yapılan bir düğüne katıldı. Düğünde mikrofonu kapan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirirken misafirlere "Beni özlemediniz mi?" diye sordu.

Biden'ın İran ve Çin politikalarını eleştiren Trump, "Meksika sınırıyla, Çin'le, İran'la ilgili tüm haberleri alıyorum. Biz anlaşma yapmaya hazırız, onlar her şeyi yapmaya hazır, ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ve bu adam (Biden) tutup yaptırımları kaldırıyor ve artık müzakere etmek istediğini söylüyor." dedi

RESMİ SİTESİ YAYINDA

Öte yandan, sosyal medya hesapları askıya alından eski ABD Başkanı Donald Trump, destekçileriyle iletişim halinde kalabileceği resmi internet sitesi yayına girdi.

Eski Başkan Trump’ın '45office.com' kişisel internet sitesi yayına girdi. 'ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump' yazısıyla ziyaretçileri karşılayan sitede, Trump'ın eşi Melania Trump ve başkanlık döneminden fotoğraflar bulunuyor.