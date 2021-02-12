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ABD'nin eski başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandığında gerçekleri saklamış!

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ekim ayında koronavirüse yakalandığında durumunun iyi olduğu ve endişe verici bir durum olmadığı belirtilmişti. Ancak New York Times'ta yer alan haberde, Trump'ın koronavirüsü çok ağır atlattığı bunu da kamuoyundan saklamaya çalıştığı ifade edildi

SIRLAR DÖKÜLÜYOR! Son dakika: Trump'ın korona sırrı ifşa oldu
Trump Kovid-19'a yakalandığında gerçeği saklamış!
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HABERTURK.COM

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığında durumunun ağır olduğu ve bunu kamuoyunda saklamaya çalıştığı iddia edildi.

New York Times'ta yer alan haberde, Trump'ın durumunun kaygı verici olduğu, solunum cihazına bağlanması ihtimalinin konuşulduğu ifade edildi.

Haberi, Trump ailesine yakın 4 kişiye dayandıran New York Times, Trump'ın akciğerlerin iltihaplandığı ve akciğer infiltrasyonu bulunduğunu yazdı.

"DURUMU ENDİŞE VERİCİ DEĞİL" DENMİŞTİ

Yetkililer, Trump'ın hastaneye götürülmeden önce ventilatöre bağlanması gerekeceği konusunda endişe ettiklerini belirtti. Trump'ın oksijen seviyesinin 80'lere düştüğü, bunun hastalığın ağır geçtiğini belirten 90 seviyesinden de düşük olduğu belirtildi.

Donald Trump, geçen ekim ayında koronavirüse yakalanmış, Walter Reed ulusal askeri tıp merkezinde tedavi görmüştü. Beyaz Saray o dönem Trump'ın "yorgun ancak iyi durumda olduğunu" duyurmuştu.

Trump'ın doktoru Sean Conley, o süreçte durumunun endişe verici olmadığını ve oksijen cihazına bağlı olmadığını söylemişti.

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