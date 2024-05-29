ABD'nin Gazze'de inşa ettiği iskele 'dalgalar' nedeniyle dağıldı

ABD'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için ABD ordusu tarafından inşa ettiği geçici iskele, dalgalar nedeniyle hasar gördü. Yetkililer, onarılmasının en az bir hafta süreceğini bildirdi.

İskelenin geçit kısmının koptuğu ve yerine yerleştirilmeden önce onarılması gerektiği bildirildi.

İnsani yardım örgütleri, Gazze'deki Filistinlilere ulaşan yardım miktarının, nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olanın sadece bir kısmı olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

İlk olarak Mart ayında ABD'li yetkililer tarafından duyurulan iskele iki ana bileşenden oluşuyor: Çelik segmentlerden oluşan büyük bir yüzer rıhtım ve iki şeritli, 548m uzunluğunda bir geçit.

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Salı günü Pentagon, geçidin bir kısmının dalgalar nedeniyle hasar alarak koptuğunu doğruladı.