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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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ABD hampetrol stokları 10.6 milyon varil azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 10,6 milyon varil azalarak sert düşüş gösterdi.

ABD'nin ham petrol stokları
AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA),ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10,6 milyon varil (yüzde 2) azalışla 526 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 360 bin varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 4,9 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 656,1 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 700 bin varil (yüzde 0,3) artışla 247,4 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 730 bin varil azalacağı yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,8 milyon varil düşüş göstermişti.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 794 bin varil azalarak 5,14 milyon varile gerilerken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 218 bin varil artışla 3,21 milyon varile ulaştı.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 18-24 Temmuz döneminde 87 bin varil artışla yaklaşık 11,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 22-28 Şubat döneminde 13,1 milyon varille en yüksek seviyesine çıkmıştı.

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil olması bekleniyor.

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