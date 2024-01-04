ABD'nin Iowa eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı
ABD'nin Iowa eyaletinin Perry kentinde lisede silahlı saldırı gerçekleştirildi. En az bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.
ABD'nin Iowa eyaletinin Perry kentindeki bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.
Perry Polis Departmanının telefonuna cevap veren bir kadın Perry Lisesinde ateş açıldığını doğruladı.
Polis, silahlı saldırıda en az bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
Lisede bir aktif silahlı saldırganla ilgili ilk bilgiler yerel saatle sabah 7.40 civarında geldi.
Daha sonra ortaokul 8.25 civarında, lise ise 8.27'de boşaltıldı. İlkokul 8.32'de tahliye edildi.
7 bin 900 nüfuslu Perry, Iowa eyaletinin en büyük kenti Des Moines'in yaklaşık 60 km kuzeybatısında yer alıyor.