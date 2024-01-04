ABD'nin Iowa eyaletindeki bir lisede silahlı saldırı ABD'nin Iowa eyaletinin Perry kentinde lisede silahlı saldırı gerçekleştirildi. En az bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı var.

Habertürk Giriş: 04.01.2024 - 18:38 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:28 facebook

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