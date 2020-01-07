AA

ABD Irak Görev Gücü Komutanı’nın Irak hükümetine bir mektup yazarak, DEAŞ'la mücadele koalisyonu askerlerinin Irak’tan çekileceğini bildirdiği iddia edildi. Söz konusu mektup Pentagon tarafından henüz teyit edilmedi.

IRAK, "YABANCI GÜÇLERİN ÜLKEDEN ÇIKARILMASI KARARINI" ABD BÜYÜKELÇİSİNE İLETTİ

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Abdulmehdi, Büyükelçi Tueller'i başkent Bağdat'taki ofisinde kabul etti. Görüşmede, gündemdeki meseleler ve Irak hükümetinin tutumuna ilişkin konular ele alındı.

AA'nın haberine göre, Başbakan Abdulmehdi, Irak Meclisi'nin kararına uygun olarak yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve ABD ile ilişkilerin sağlam bir temele oturması için ortak çalışmanın gerekliliğini ifade etti.

Mevcut durumun ciddiyeti ve olası yansımalarına işaret eden Abdulmehdi, açık bir savaşa sürüklenilmesini engellemek için ülkesinin çok fazla çaba sarf ettiğini vurguladı.

Irak Başbakanı, ülkesinin ilişkilerinin; iş birliği, karşılıklı saygının yanı sıra güvenlik, istikrar ve ulusal egemenliği koruma esasına dayandığını kaydetti.

ABD SAVUNMA BAKANI ESPER'DEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." dedi.