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ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland, "hükümetin görevini yapabilmesi için güvenoyu alması gerektiğini" belirtti

ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Libya'daki karar alıcıların ülkenin "elektrik projesi" gibi hayati projelerin finansmanını sağlamak yönünde adım atması bunun için de Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) kendilerine sunulan hükümete "bir an önce güvenoyunu vermesi" gerektiğini söyledi.

ABD'nin Libya Büyükelçisi Norland,
AA

ABD'nin Libya Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Norland'ın, yeni hükümetin güvenoylaması hakkındaki değerlendirmeleri paylaşıldı.

Açıklamada, Norland'ın, "Libyalı liderlerin elektrik ve diğer hayati sektörlerde finansman sağlaması gerekiyor. Yeni geçici hükümetin görevlerini yerine getirmesi için Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin bir an önce güvenoyu gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL),dün yaptığı açıklamada, tüm siyasi tartışmaların merkezinde Libya halkının bulunması gerektiğini, ülkede altyapıdaki temel ihtiyaçların karşılanması için acil finansman ihtiyacı bulunduğunu paylaşmıştı.

UNSMIL, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin (TM) 8 Mart'ta hükümete güven oyu oturumu için toplanması çağrısı yapmıştı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yeni hükümet listesini 8 Mart'ta Sirte'de toplanması planlanan bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus’taki milletvekillerinin oluşturduğu Meclis Başkanlığına sunmuştu.

Bölünmüş haldeki Tobruk ve Trablus’taki milletvekillerin tümünün 8 Mart'ta Sirte kentinde Akile Salih başkanlığında toplanması hedefleniyor.

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