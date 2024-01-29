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        Haberler Dünya ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı

        ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı

        CNN'de yer alan habere göre, ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağı sert iniş yaptı. İçinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunan uçağın sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:22 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:24
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        167 yolculu uçak sert iniş yaptı
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        ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapması nedeniyle 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

        CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles-Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen nedenle sorun yaşandı.

        Hawaii'deki Kahului Havalimanı'na, içinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunan uçağın sert iniş yapması sonucu 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı.

        Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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        Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı belirtildi.

        ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) internet sitesinde yer alan açıklamada, uçağın sert iniş yapmasının nedeninin inceleneceği kaydedildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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