ABD'nin Louisville kentindeki silahlı saldırıda beş kişi öldü

Getty Images

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda polis en az beş kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda yaralanan altı kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan biri polis memuru.

Bölge halkına olay yerinden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Bölgeden paylaşılan videoda silahlı polislerin kent merkezinde Old National Bank adlı bankayı kordon altına aldığı görülüyor.

Kısa bir basın toplantısı düzenleyen Louisville Polisi, ihbarı değerlendiren polisin aktif silah ateşiyle karşılaştığını söyledi.

Ateş eden kişinin öldüğü belirtildi. Ancak zanlının nasıl öldüğü henüz açıklanmadı.

Kentucky Valisi Andy Beshear ve Twitter'dan yaptığı açıklamada olay yerine gittiğini söyledi.

Olay Louisville'in merkezinde meydana geldi. Banka binasının yakınında polis hareketliliği görüldü.

FBI, görevlilerinin silahlı saldırıya müdahale ettiğini söyledi.

Binadan ayrılan görgü tanıkları yerel bir televizyon kanalına içeriden silah sesleri duyduklarını anlattı.

Yerel medya, insanların olay yerinden ambulanslarla götürüldüğünü duyurdu.