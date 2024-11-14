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        Haberler Dünya ABD'nin Lübnan Büyükelçisi'nin Lübnan'a ateşkes taslağı sunduğu iddia edildi | Dış Haberler

        ABD'nin Lübnan Büyükelçisi'nin Lübnan'a ateşkes taslağı sunduğu iddia edildi

        Reuters haber ajansı'na konuşan kaynaklara göre, ABD'nin Lübnan Büyükelçisi, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmaların durdurulması için bir ateşkes önerisi taslağı sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 22:39 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:39
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        ABD'den "Lübnan'a ateşkes taslağı" iddiası
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        ABD daha önce İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir ateşkese aracılık etmeye çalışmış, ancak sonuç alınamamıştı. İsrail'in yeni savunma bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması halinde hiçbir ateşkese imza atmayacaklarını ve saldırılarını durdurmayacaklarını söylemişti.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Lübnan ateşkes
        #haberler
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