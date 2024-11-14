ABD'nin Lübnan Büyükelçisi'nin Lübnan'a ateşkes taslağı sunduğu iddia edildi

ABD daha önce İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirecek bir ateşkese aracılık etmeye çalışmış, ancak sonuç alınamamıştı. İsrail'in yeni savunma bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın silahsızlandırılmaması halinde hiçbir ateşkese imza atmayacaklarını ve saldırılarını durdurmayacaklarını söylemişti.

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