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        Haberler Dünya ABD'nin Meksika sınırında DEAŞ endişesi

        ABD'nin Meksika sınırında DEAŞ endişesi

        ABD'nin Meksika sınırından giriş yapan bazı kişilere terör örgütü DEAŞ bağlantısı olduğu düşünülen bir kaçakçının yardım sağlandığına ilişkin haberler endişeye yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 00:42 Güncelleme: 30.08.2023 - 00:42
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        ABD'nin Meksika sınırında DEAŞ endişesi
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        Türk yetkililerinin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerce, "Türkiye’de bulunan Özbek, Rus, Çeçen ve Gürcü şahısların, ABD’ye seyahatlerine yardım sağladığı ve DEAŞ bağlantılı olduğu" belirtilen yapıya yönelik Türk güvenlik güçlerince operasyonlar düzenlendiği bildirildi.

        Açıklamada, bu operasyonlar neticesinde, söz konusu yapıda yer alan 4 kişinin yakalandığı aktarıldı.

        Bu kişilerin DEAŞ ile bağlantılı olduklarına yönelik bir tespite ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, yapıda yer aldığı belirtilen diğer kişilerin tespitine yönelik araştırmaların devam ettiğinin altı çizildi.

        Açıklamada, "Türkiye, uluslararası düzeyde müttefikleri ile işbirliğinin de sağladığı katkıyla DEAŞ’ın da aralarında bulunduğu terör örgütleri ile mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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        "ORTAK DEVLETLE ÇALIŞILACAK"

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'ye giriş yapan kişilerin herhangi bir terör örgütüyle bağlantıları olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmadığını belirtti.

        Watson, ABD'nin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve "yurt dışında bir ortak devletle" çalıştığını kaydetti.

        Sınırda söz konusu yapıyla bağlantısı bulunduğu düşünülen kişilerin çok sıkı bir şekilde incelendiğini ve hızlı bir şekilde gönderildiğini ifade eden Watson, şahısların genellikle tutuklandığını açıkladı.

        Watson, ABD'nin yabancı ortaklarıyla bilgi paylaşımını sürdürmeye devam edeceğine dikkati çekti.

        Meksika- ABD sınırından geçen düzensiz göçmen akını ülkede sıklıkla gündem oluyor. FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin de para kazanmak ve kendi üyelerini yurt dışına kaçırmak için bu hattı kullandığı biliniyor.

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